Fotoworkshop im C/O Berlin

Kinder zwischen 9 und 14 Jahren untersuchen in diesem Workshop Alltagsgegenstände aus völlig neuen Perspektiven.

Unter dem Motto «Sprechende Dinge» betrachten die teilnehmenden Kids verschiedene Gegenstände und werfen einen bewussten Blick auf deren Beschaffenheit, Form und Farbe. Welcher Gegenstand könnte in Fotografien etwas ausdrücken? Welche Deutungsschichten verbergen sich hinter den Objekten, wenn man ihre primäre Funktion abstrahiert? Im Rahmen des Workshops fotografieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gegenstände so, dass sie zum «sprechen» kommen. Dazu werden Sets und Hintergründe gebastelt, Collagen erstellt und natürlich zahlreiche Objekte fotografiert. So entsteht im Laufe der beiden Tage eine lustige und bunte Bildergeschichte.