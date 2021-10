Weihnachtsfahrt mit der Parkeisenbahn

Die weihnachtliche geschmückte Parkeisenbahn dreht 2021 wieder ihre Runden durch die hoffentlich verschneite Wuhlheide. Mit an Bord ist kein Geringerer als der Weihnachtsmann.

Die Weihnachtsfahrten der Parkeisenbahn gehören zu den beliebtesten Traditionen für Berliner Familien in der Weihnachtszeit. Entsprechend schnell sind die Tickets jedes Jahr ausgebucht. Die teilnehmenden Kinder können nicht nur den Weihnachtsmann in Person kennenlernen, sondern erhalten sogar eine kleine Weihnachtsüberraschung. Erwachsene können sich derweil auf einen warmen Glühwein oder ein Heißgetränk freuen. Coronabedingt wird es 2021 keine Bastel- und Spielstationen geben.

An der Wuhlheide 189

