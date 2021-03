Märchen und Ostereiersuche im Jagdschloss Grunewald

Am Ostermontag lädt das Jagdschloss Grunewald Familien zur fröhlichen Ostereiersuche ein. Dazu gibt es unterhaltsames Märchentheater.

Aufgrund der Corona-Pandemie gelten in Berlin umfangreiche Beschränkungen sowie Abstands- und Hygieneregeln. Veranstaltungen im Freizeit- und Unterhaltungsbereich dürfen bis zum Ablauf des 28. März 2021 nicht stattfinden. Museen und Galerien dürfen unter strengen Auflagen öffnen. Weitere Kultureinrichtungen bleiben derzeit geschlossen. Weitere Informationen »

Das Wandertheater Schwalbe zeigt sein Stück «Der Frieder und das Katerlieschen», ein Märchen von den Gebrüder Grimm für Kinder ab vier Jahren. Im Anschluss an die Aufführung können Familien an einer spannenden Ostereiersuche in den Obstgärten des Jagdtschlosses teilnehmen. Je nach Corona-Infektionslage sind geltende Sicherheits- und Hygienemaßnahmen unbedingt einzuhalten. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.