Kinderführung: Herbst-Rallye im Botanischen Garten

Es wird herbstlich im Botanischen Garten: Eine Stunde lang dreht sich alles um Kürbisse und Gurkengewächse.

Dipl. Biologin Beate Senska führt Kinder ab 5 Jahren durch den Botanischen Garten. In diesem Monat dreht sich alles um das bunte Herbstlaub: Wenn sich die Blätter färben und von den Bäumen fallen, sorgen die raschelnden Laubhaufen in den Straßen für leuchtende Kinderaugen. Im Botanischen Garten schauen die Kids ganz genau hin und lernen unter anderem, welche Blätter zu welchen Bäumen gehören.

