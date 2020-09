Freedom of Movement: Zirkus-Festival

Zum vierten Mal findet in diesem Jahr findet das Festival zur Bewegungsfreiheit auf dem Tempelhofer Feld statt.

Am Tag der Deutschen Einheit erinnert das Festival an die Relevanz von Werten wie Bewegungsfreiheit und einer offenen Gesellschaft. In verschiedenen kreativen und sportlichen Workshops können sich Familien mit dem Thema auseinandersetzen. Ein Rahmenprogramm mit mobilen Zirkusnummern, einer äthiopischen Kaffeezeremonie und einem Siebdruck-Atelier runden das Festival ab.