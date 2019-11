Backen mit Frau Holle

Die Weihnachtsbäckerei ist eröffnet: Im Haus Natur und Umwelt werden am Wochenende Plätzchen gebacken.

Die Vorweihnachtszeit ist im vollen Gange. Für die Berliner Kids ist es an der Zeit, Plätzchen auszustechen, zu backen und natürlich kreativ zu verzieren. In der Weihnachtsbäckerei von Frau Holle duftet es schon herrlich nach Zimt, Vanille und Plätzchenteig. Die Teilnehmer nehmen in großer Runde um die Tische Platz und schon geht es los: Unter Aufsicht entstehen unter den eifrigen Kinderhänden bunte Plätzchen, die auch mit nach Hause dürfen.