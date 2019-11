Familiensonntag im Bröhan-Museum

Jeden dritten Sonntag im Monat lädt das Bröhan-Museum Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren mit ihren Eltern, Geschwistern und Großeltern zu einem abwechslungsreichen Programm ein.

90 Minuten lang erhalten die Teilnehmer einen spielerischen Einblick in die Welt des Jugendstils und Art Déco. Bei einer kindgerechten Mischung aus Information, Rätseln, Bastelaufgaben und Kunstvermittlung vergeht die Zeit lehrreich und schnell. Die jeweiligen Aktivitäten stehen in der Regel in engem Bezug zur aktuellen Ausstellung im Bröhan-Museum.



Das Museum in Charlottenburg zeigt anhand der erweiterten Sammlung von Karl H. Bröhan, wie sich die Kunstrichtungen des Jugendstils, Art Déco und der Berliner Secession beeinflussten und entwickelten.