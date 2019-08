Zum 17. Mal findet die Berliner Jonglierconvention in diesem Jahr statt. Ein aufregendes Programm wartet auf die Kinder der Hauptstadt.

Während Bälle, Jongliekeulen, Diabolos, Devil Sticks und mehr durch die Luft wirbeln, können sich Kinder in den zwei Convention-Tagen in der Zirkuskunst üben - etwa beim Mitmachzirkus oder einem Jonglage-Workshop. Kreative Köpfe können sich beim Gestalten von Tape-Art-Bildern austoben. Staunende Kinderaugen gibt es bei der Feuershow und den zahlreichen Aufführungen der Artisten.



Eine Pause von der Zirkusluft finden Familien am Badesee - ob beim Schwimmen oder Bootfahren.