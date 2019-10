Fledermausführung im Fort Hahneberg

In der Dämmerung können Kinder mit ihren Familien im Fort Hahneberg ganz besondere Bewohner der Stadt kennenlernen: Die Fledermausführung ermöglicht spannende Einblicke in das Leben der außergewöhnlichen Tiere.

Die kleinen Gäste des Fort Hahneberg erkunden die Lebensräume der Fledermäuse und erfahren Interessantes über die verschiedenen Gattungen, Jagdgewohnheiten und Ortungssysteme der Tiere. Wie leben verschiedene Fledermäuse in der Natur? Wie passen sie sich an die Gegebenheiten in der Stadt an? In einer Führung von 90 Minuten lernen Kinder und Erwachsene alles über das Leben der Fledermäuse. Festes Schuhwerk und eine Taschenlampe sind mitzubringen.