Beim Kinderkulturmonat können Kinder einen Monat lang gratis Kunst und Kultur erleben.

Beim Kinderkulturmonat können Kinder zwischen 4 und 12 Jahren und ihre Familien einen Monat lang an allen vier Wochenenden gratis Kunst und Kultur aller Sparten genießen. Insgesamt 62 Kulturorte laden an allen vier Wochenenden im Oktober Kinder zwischen 4 und 12 Jahren und ihre Familien zum Erkunden, Erleben und Mitmachen ein.

Das Programm bündelt und bewirbt kostenlose Kulturangebote für Kinder in Berliner Kulturorten. Insgesamt finden über 130 Veranstaltungen an 62 Kulturorten statt. Die kunstvermittelnden Angebote werden von den Kultureinrichtungen speziell für die jüngste Generation entwickelt und stellen eine Ergänzung zu ihren laufenden Programmen dar.

Kinderkultur-Parcour

Die Kinderkultur-Parcours sind eine Ergänzung zum Rahmenprogramm, speziell für Schulklassen. Die Schüler werden von Künstlern, den Kinderkultur-Reiseführern in mehrere Kulturorte geführt und erfahren in einem Bildungskanon über die verschiedenen Bereiche von Kunst und Kultur. Im Anschluss an die Besuche werden die Kinder in Workshops selbst künstlerisch tätig und verarbeiten das Erlebte. Am Ende der Parcours steht dann eine Ausstellung, bei der sie ihre Werke einer breiten Öffentlichkeit präsentieren.