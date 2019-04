Kinderkarneval der Kulturen

Alle Kinder bis 12 Jahre sind aufgefordert, ihre Fantasien zum Eisbären zu Papier zu bringen (malen, zeichnen, Collagen kleben, Skulpturen basteln etc.) und an die KMA (Kreuzberger Musikalische Aktion e.V.) zu senden. Die Adresse des KMA ist die Friedrichstraße 2 in 10969 Berlin. Eine Jury begutachtet alle Einsendungen und nominiert die Gewinner, deren Arbeiten auf dem offiziellen Kinderkarnevals-Plakat abgebildet werden. Einsendeschluss für den Malwettbewerb ist der 12. April 2019. Zum Malwettbewerb »