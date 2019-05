Festival der Riesendrachen auf dem Tempelhofer Feld

Termin 2019 noch nicht bekannt

Tintenfische mit meterlangen Beinen und riesige Geckos in bunten Farben: Beim siebten Festival der Riesendrachen in Berlin sorgen am Samstag bis zu 40 Meter lange Unikate für ein Flugspektakel über dem Tempelhofer Feld.

© dpa

Neben den Vorführungen der Großdrachen wird es interessante Informationen rund um die Drachenfliegerei geben. Ein Bühnenprogramm mit Musik und Talk sorgt für Abwechslung, die kleineren Besucher werden durch Drachenbasteln, Bonbonabwürfen, Hüpfburgen und Kinderschminken unterhalten. Erwartet werden auch Sport- und Kulturvereine aus den Bezirken Neukölln und Tempelhof-Schöneberg, die mit ihren Darbietungen einen Einblick in ihre Vereinsarbeit ermöglichen.

© dpa Fotos: Festival der Riesendrachen 2018 Auf dem Tempelhofer Feld in Berlin sind am 22. September 2018 zahlreiche Drachen aufgestiegen. Beim siebten «Festival der Riesendrachen» waren unter anderem Comicfiguren, Riesentiere und ein Elvis in der Luft. mehr

Auf einen Blick Was: Festival der Riesendrachen 2019

Wann: Termin 2019 noch nicht bekannt

Wann genau: 11 bis 20 Uhr

Wo:

Eintritt: frei : Festival der Riesendrachen 2019: Termin 2019 noch nicht bekannt: 11 bis 20 Uhr Tempelhofer Feld (westlicher Teil): frei

Tempelhofer Feld zum Stadtplan

Adresse Berlin Zum Stadtplan In der Nähe

© dpa Berlin für Kinder Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr

© dpa Wochenend-Tipps Das Berlin-Programm am Wochenende: Die besten Events und Veranstaltungen für Kulturliebhaber, Aktive und Kinder vom 17. bis 19. Mai 2019. mehr