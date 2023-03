Jazzkeller 69-Jams im Kühlspot Social Club

Die Jazzkeller 69-Jam-Sessions bringen zweimal im Monat Freebop und freien Jazz nach Prenzlauer Berg.

Mehr als 50 Jahre gibt es den Jazzkeller 69 e.V. aus Treptow nun schon. Nachdem die Vereinsräumlichkeiten geschlossen werden mussten, suchte man sich verschiedene neue Veranstaltungsstätten. In den Sommermonaten finden sich die Musiker:innen bei Jazz am Kaisersteg unter freiem Himmel wieder. Im Winter erklingen hingegen im Kühlspot Social Club und Industriesalon Schöneweide Jazz-Sounds.

