Jazz unter dem freien Berliner Himmel: Die Sommerkonzertreihe Jazz am Kaisersteg lockt jedes Jahr mit einem hochkarätigen Line-Up nach Treptow.

Direkt an der Spree und umgeben von grünen Bäumen ertönen von der Freilichtbühne im Hasselwerder Park im Sommer coole Jazzklänge. Die Konzerte finden vornehmlich am Wochenende am Nachmittag statt. Auch bei Familien mit Kindern hat sich die Veranstaltungsreihe in den vergangenen Jahren fest etabliert.