Delphi Filmpalast

Vom Tanzpalast zum beliebten Programmkino mit Lichtkrone

Bis 1949 war hier auch gar kein Kino, das Gebäude diente als Tanzpalast. Dieses Flair prägt noch immer das äußere Erscheinungsbild und die Innenausstattung mit einer Lichtkrone an der Decke des Saals. Am beliebtesten ist die Reihe 17, weil vor dieser ein breiter Quergang die Sitzreihen des Saals trennt. Deren Plätze sind am schnellsten besetzt, weil sie perfekte Beinfreiheit bieten.