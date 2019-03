Das Freiluftkino Kreuzberg ist eines der ältesten Open Air Kinos in Berlin und blickt auf eine lange Tradition zurück.

Zudem ist es das einzige OmU-Open-Air Kino der Stadt. Auch in diesem Jahr gibt es jeden Tag einen anderen Film: Darunter Highlights der aktuellen Kinosaison, genauso wie Klassiker und Kultfilme. Das Freiluftkino ist Berlins einziges OmU-Open-Air Kino und ist seit der letzten Saison digitalisiert und verspricht so den Besuchern so ein deutlich verbessertes Sehvergnügen.