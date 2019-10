Französische Filmwoche

27. November bis 04. Dezember 2019

Jahr für Jahr bringt das Festival das Beste des französischen Kinos in die Hauptstadt. Die crème de la crème der Filmschaffenden des aktuellen französischen Filmjahres geben sich in Berlin die Klinke in die Hand.

© Studiocanal

Auf dem Programm der Französischen Filmwoche 2019 zahlreiche Deutschlandpremieren französischer und frankophoner Filme. Zum 19. Mal wird die Französische Filmwoche zu einem Forum der Begegnung und des Austauschs. Neben Debütfilmen und Nachwuchstalenten wird es auch 2019 das Jugendfilmfestival Cinéfête geben.

