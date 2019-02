Berlinale - Internationale Filmfestspiele Berlin

07. bis 17. Februar 2019

Die Internationalen Filmfestspiele Berlin (kurz: Berlinale) gehören zu den Filmfestivals der A-Kategorie. Sie sind weltweit eines der bedeutendsten Ereignisse der Filmbranche. Es werden bis zu 400 Filme in verschiedenen Sparten und Genres gezeigt. Jahr für Jahr werden rund 300.000 Tickets an das Publikum verkauft.

Programmpunkte der 69. Internationalen Filmfestspiele Berlin Auch 2019 beherbergt das Festival etliche Unterkategorien, die jede für sich genommen ein eigenes kleines Festival darstellen. Dies ist das internationales Kino im Wettbewerb, Independent und Arthouse im Panorama, besonderes Kino speziell für ein junges Publikum in der Sektion Generation, Neuentdeckungen aus der deutschen Filmlandschaft in der Perspektive Deutsches Kino, ein geschärfter Blick auf "entfernte" Filmländer und experimentelle Formen im Forum und die vielfältige Erkundung filmischer Möglichkeiten in den Berlinale Shorts.

Die Berlinale-Jury Jury-Präsidentin der Berlinale 2019 ist die französische Schauspielerin Juliette Binoche. Berlinale-Direktor Dieter Kosslick: „Ich freue mich sehr, dass Juliette 2019 Jury-Präsidentin ist. Das Festival ist ihr ganz besonders verbunden und ich freue mich, dass sie nun in dieser herausragenden Position zum Festival zurückkommt.“



Die Jury vergibt alljährlich insgesamt acht Preise, darunter den goldener Bären für den besten Film und die silbernernen Bären für die beste Darstellerin und den besten Darsteller. Der Jury 2019 gehören an: Sandra Hüller, Justin Chang, Trudie Styler, Sebastián Lelio und Rajendra Roy.

Diese Preise werden bei der Berlinale vergeben Goldener Bär für den Besten Film

Silberner Bär Großer Preis der Jury

Silberner Bär Alfred-Bauer-Preis für einen Spielfilm, der neue Perspektiven eröffnet

Silberner Bär für die Beste Regie

Silberner Bär für die Beste Darstellerin

Silberner Bär für den Besten Darsteller

Silberner Bär für das Beste Drehbuch

Silberner Bär für eine herausragende künstlerische Leistung aus den Kategorien Kamera, Schnitt, Musik, Kostüm oder Set-Design

Eröffnungsfilm: The Kindness of Strangers Lone Scherfigs «The Kindness of Strangers» wird die diesjährige Berlinale eröffnen. Das Drama erzählt Gesichten von Menschen in New York City, die vielleicht die schwerste Zeit ihres Lebens durchmachen und die versuchen, den harten Winter in der Stadt zu überstehen.

Alle Wettbewerbsfilme der Berlinale 2019



Der Boden unter den Füßen von Marie Kreutzer

Di jiu tian chang (So Long, My Son) von Wang Xiaoshuai

Elisa y Marcela (Elisa & Marcela) von Isabel Coixet

Der Goldene Handschuh von Fatih Akin

Gospod postoi, imeto i' e Petrunija (God Exists, Her Name is Petrunya) von Teona Strugar Mitevska

Grâce à Dieu (By the Grace of God) von François Ozon

Ich war zuhause, aber von Angela Schanelec

The Kindness of Strangers von Lone Scherfig

Kız Kardeşler (A Tale of Three Sisters) von Emin Alper

Mr. Jones von Agnieszka Holland

Öndög von Wang Quan'an (Mongolei)

La paranza dei bambini (Piranhas) von Claudio Giovannesi

Répertoire des villes disparues (Ghost Town Anthology) von Denis Côté

Synonymes (Synonyms) von Nadav Lapid

Systemsprenger von Nora Fingscheidt (Deutschland)

Ut og stjæle hester (Out Stealing Horses) von Hans Petter Moland

Außer Kon­kur­renz

Vice (Vice – der zweite Mann) von Adam McKay

Varda par Agnès (Varda by Agnès) von Agnès Varda

L'adieu à la nuit (Farewell to the Night) von André Téchiné

Amazing Grace realisiert von Alan Elliott

Marighella von Wagner Moura

Folgende Filme werden 2019 um den Goldenen und die Silbernen Bären konkurrieren:

Berlinale zukünftig mit Doppelspitze Nach der Berlinale 2019 werden die Berliner Filmfestspiele von einer Doppelspitze geleitet: Nachfolger von Festivaldirektor Dieter Kosslick (70) werden der Italiener Carlo Chatrian (46) als künstlerischer Leiter und die gebürtige Niederländerin Mariette Rissenbeek (Jahrgang 1956) als geschäftsführende Leiterin.

Der Kulturverführer Berlin schreibt: "Cannes ist schicker. Und Venedig wärmer. Doch die Berlinale gehört trotzdem seit ihrer Gründung 1951 neben Cannes und Venedig zu den führenden Filmfestivals der Welt. Sie gilt als "Arbeitsfestival“, obwohl Stars auch in Berlin gern gesehen sind. Zu West-Berliner Zeiten hatte der Ost-West-Dialog stets absolute Priorität. Etliche Klassiker der Filmkunst sind unter den Gewinnern des "Goldenen Bären“ „ auch US-Kultfilme wie "Smoke“ von Wayne Wang (1995) und "Dead Man Walking“ von Tim Robbins (1996) liefen zuerst auf der Berlinale. Für Cineasten meist interessanter als der Wettbewerb selbst ist die zweite Sektion des Festivals, das Internationale Forum des jungen Films, das es seit 1971 gibt."

Auf einen Blick Was: Berlinale 2019

Wann: 07. bis 17. Februar 2019

Wo: verschiedene Orte in Berlin

Tickets:Informationen zum Ticketverkauf Berlinale 2019

