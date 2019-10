Filmprojekt: Aus Mut gemacht

Kinder und Jugendliche zeigen Kurzfilme zum Thema Mut, in denen sie sich mit der Friedlichen Revolution und dem Mauerfall auseinandersetzen.

In unterschiedlichen Formaten haben sich Schüler dem Thema angenähert - etwa durch Zeitzeugeninterviews, Cartoons, Musikvideos oder klassischen Dokumentarfilm-Formaten. Da die Filme aus der Perspektive von Kindern und Jugendlichen erstellt wurde, machen sie den Mauerfall für junge Besucher greifbar. Die gedrehten Kurzfilme werden im Programmpavillon am Alexanderplatz in voller Länge gezeigt.