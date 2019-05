Gedenkveranstaltung an der Glienicker Brücke

Das Land Brandenburg gedenkt mit einer zentralen Veranstaltung an der Glienicker Brücke dem Fall der Mauer vor 30 Jahren.

Die Glienicker Brücke ist wohl einer der symbolträchtigsten Orte der Grenzöffnung in den Ländern Brandenburg und Berlin. Die Brücke wurde am 10. November 1989 um 18 Uhr für den grenzüberschreitenden Verkehr geöffnet. Einzelheiten zu dem Festakt an der Glienicker Brücke werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.