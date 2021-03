Schöneberger*innen - der Kiez-Podcast

Ab in den Schöneberger Kiez! Sou-Yen Kim entführt ihre Zuhörerinnen und Zuhörer in die schönsten und interessantesten Ecken Schönebergs.

Mit interessiertem Blick wendet sich die Autorin jenen Orten zu, an welchen viele Kiezbewohner jeden Tag vorbei laufen, ohne sie genauer in Augenschein zu nehmen. Geschäfte, Restaurants und Shops stehen dabei ebenso auf der Liste wie etwa die Apostel-Paulus-Kirche. Die einzelnen Folgen sind als Interviews aufgebaut, in welchen Sou-Yen Kim Schönebergerinnen und Schöneberger zu Wort kommen lässt.