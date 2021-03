Fette Gedanken

Selbstliebe und Body Positivity stehen im Fokus des Podcasts der Körperaktivistin Charlotte Kuhrt. Dabei folgt sie einem interaktiven und partizipativen Ansatz.

In der zehnwöchigen, ersten Staffel ihres Podcasts befasst sich Charlotte Kuhrt intensiv mit den Themen Selbstzweifel, Selbsthass, Ideale und Vorbilder, Fatshaming, Körperlichkeit in Social Media und vielen weiteren Aspekten der Selbstliebe. Die Autorin geht gezielt auf Fragen aus der Zuhörerschaft ein und stellt in jeder Folge Aufgaben, deren Lösung den Zuhörern zu mehr Selbstliebe verhelfen können. Auf ihrem Instagram-Kanal führt Kuhrt die Themen aus ihrem Podcast jeweils weiter.