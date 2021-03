Der Finanz-Podcast von Natascha Wegelin richtet sich speziell an Frauen. Thema ist die Erlangung finanzieller Unabhängigkeit.

Mit praktischen Tipps, Einblicken in ihre eigenen Anlagestrategien und Interviews erfolgreicher Frauen zeigt Madame Moneypenny auf, wie Frauen Schritt für Schritt finanziell unabhängig werden können. Zahlreiche Frauen sind in Deutschland von Altersarmut bedroht. Mit dem Podcast möchte Wegelin sie dazu ermutigen, sich mit dem Thema Finanzen und Altersvorsorge auseinanderzusetzen und erste Schritte in Richtung finanzielle Unabhängigkeit zu wagen.



Dabei geht es nicht nur um konkrete Finanzprodukte und Sparmaßnahmen: Immer wieder betont Madame Moneypenny die Relevanz der richtigen Einstellung bzw. des richtigen Mindsets. Mit Selbstbewusstsein, Wissensaneignung und gezielten Investments in sich selbst beginnt die Reise in die finanzielle Selbstbestimmung.