Der Podcast von Jan Böhmermann und Olli Schulz muss eigentlich nicht mehr vorgestellt werden. Er führt die Charts der deutschsprachigen Podcasts auf Spotify an.

In Fest & Flauschig diskutieren Böhmermann und Schulz aktuelle politische und gesellschaftliche Themen. Dabei gleiten sie immer wieder in echte oder fiktive Aspekte ihres Privatlebens ab.



Fest & Flauschig ist der Nachfolger der Radiosendung Sanft & Sorgfältig, welche im Jahr 2016 beendet wurde. In unregelmäßigen Abständen laden Schulz und Böhmermann Gäste ein. Unter anderem waren bereit Barbara Schöneberger, Bela B, Deniz Yücel und Katrin Bauernfeind dabei. Darüber hinaus werden bestimmte Formate immer wieder in unregelmäßigen Abständen wiederholt - etwa die Vorstellung berühmter Tiere oder die Aufzählung von Top-5-Listen.