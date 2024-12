Fast 5.100 Sozialwohnungen im Jahr 2024 bewilligt

«Das liegt auch an den wirtschaftlichen Rahmenbedingen und daran, dass mehr Leute aus der Wohnungswirtschaft die Förderung in Anspruch nehmen, die vorher gesagt hätten, wir wollen keine preisgebundenen Wohnungen haben», erklärte Gaebler. «Wir profitieren von dieser Entwicklung in doppelter Hinsicht: In der Regel geben die privaten Unternehmen die preisgebundenen Wohnungen später an städtische Wohnungsgesellschaften ab», so der SPD-Politiker. «Das heißt, wir haben erstens mehr Sozialwohnungen und zweitens auch mehr Wohnungen bei städtischen Gesellschaften, an die wir sonst gar nicht rangekommen wären.»