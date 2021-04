Der Mäusekrimi vom Bahnhof Friedrichstraße

Der Mäusekrimi von der Berliner Autorin Birgit Hübner alias Tiggi, unterhält Kinder mit einer süßen Geschichte vom Bahnhof Friedrichstraße.

In sechs unterhaltsamen Folgen erzählt der Mäusekrimi von einer Rennmaus und einem Jungen auf dem Weg zu seiner Großmutter in Lübbenau. Schauplatz ist der Bahnhof Friedrichstraße in Berlin-Mitte. Der Podcast ist geeignet für Kinder zwischen sieben und elf Jahren und kann auf allen gängigen Streaming-Plattformen gehört werden.