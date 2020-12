Livestream: Eröffnung der U5-Neubaustrecke

Nach rund zehn Jahren Bauzeit geht die Verlängerung der U-Bahn Linie U5 in Betrieb. Die Eröffnung wird im Livestream übertragen.

Es ist vollbracht: Die Linie der «Kanzler-U-Bahn» ist nun vollständig. «Wir werden am 04. Dezember 2020 diese Strecke eröffnen, dem Tag der Heiligen Barbara, der Schutzpatronin der Bergleute und der Tunnelbauer», kündigte der Betriebschef der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Rolf Erfurt, bereits im August an. Angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie wird es keine Feierlichkeiten vor Ort geben. Stattdessen laden die Verkehrsbetriebe alle interessierten Menschen ein, die Eröffnung der neuen U5 am 4. Dezember ab 11:40 Uhr im Livestream zu erleben.