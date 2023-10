Bauhaus Music Weekend

Im Rahmen des Festivals werden auch erste Ergebnisse eines Forschungsvorhabens präsentiert, das sich am Bauhaus-Archiv Berlin seit zwei Jahren mit der systematischen Rekonstruktion des Musiklebens an den historischen Bauhaus-Stationen in Weimar, Dessau und Berlin befasst. Das Musikwochenende bildet zudem den Auftakt einer längeren Beschäftigung des Bauhaus-Archivs mit dem Musikleben am historischen Bauhaus.