Besonderes Highlight ist die Ausstellung « Cultural Fabric », in welcher Künstler:innen die Grenzen des Mediums Fotografie ausloten. Zeitgleich stellt «Cultural Fabrik» ebenfalls das Motto der Fotografiska Days dar. In künstlerischen Auseinandersetzungen, Workshops, Filmvorführungen und Diskussionsrunden befassen sich die Teilnehmer:innen mit dem Stoff, aus welchem sich Bilder und Narrative zusammensetzen. Zum Abschluss des Programms legen DJs Bambii, Lawrence Lee, River Moon and Venetta am Samstag ab 22 Uhr auf.