Tag der offenen Tür im Berliner Dom

Zum Tag der Offenen Tür können Interessierte genauer hinter die dicken Mauern des Doms schauen. Besucher:innen erhalten Einblick in so manches Geheimnis, das der Dom verbirgt. Es gilt zu erkunden, was sich hinter der Altarschranke und der Kaiser-Empore befindet und mit welchen Besonderheiten die Hohenzollerngruft und die Kuppel aufwarten können. Auch die Domkantorei und der Domprediger gewähren einen Blick hinter die Kulissen.