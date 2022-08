Open-Air Sommerkonzert der Staatskapelle Berlin

Erstmals spielt das Orchester im imposanten Schlosspark Schönhausen in Pankow. Gäste nehmen auf dem Rasen Platz und sollten dafür Decken mitbringen - Klappstühle und ähnliches sind zum Schutz der Anlage nicht gestattet. Auf dem Programm des Sommerkonzerts stehen Werke von Strawinsky, Debussy und Ravel. Mit dabei als Solist:innen sind Stephen Fitzpatrick an der Harfe sowie María Dueñas an der Violine.Das Open Air-Konzert ist Teil des Berliner Kultursommers 2022 , bei welchem zahlreiche Events unter freiem Himmel veranstaltet werden.