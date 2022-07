Karneval der Kulturen - Funken

Ab 04. Juni 2022

Was wäre Pfingsten ohne Karneval der Kulturen? Auch wenn der beliebte Umzug in diesem Jahr nicht stattfindet, werden Karnevalist:innen in Berlin einige Funken sprühen lassen.

Vier Bezirke können sich im Juni auf das typische «KdK»-Flair freuen - wenn auch in reduzierter Form. Zu Pfingsten und zur Fête de la Musique sind Aufritte und Vorführungen geplant. Am 12. Juni wird der KdK zudem beim Tag der offenen Tür im Haus des Karnevals in Marzahn auftreten.

Karneval-Ambiente am Pfingstwochenende Pfingstzeit ist Karnevalszeit - zumindest in Berlin. In diesem Jahr finden zu Pfingsten Karnevals-Funken in Schöneberg und Prenzlauer Berg statt. Am Freitag, den 04. Juni werden unter anderem die Umzugsgruppen Cras und Marafoxe Nação Nagô ab 17 Uhr durch die Crellestraße und verbreiten südamerikanisches Flair.

Highlight: Internationale Gruppen in der Kulturbrauerei Am Pfingstsonntag verwandelt sich der Hof der Kulturbrauerei in ein Karnevalsgelände. Auf der Open Air-Bühne und dem Hof werden acht Gruppen des Karnevals der Kulturen zwischen 12 und 19 Uhr für Stimmung sorgen. Besucher:innen können sich auf Programmpunkte aus Kuba, Brasilien, Mexiko, Indien, Kolumbien, Bosnien-Herzegowina und verschiedener afrikanischer Länder.

KdK bei der Fête de la Musique Auch zur Fête de la Musique am 21. Juni werden die Funken sprühen. Diesmal zieht es die Karnevalist:innen nach Kreuzberg, in den Park am Gleisdreieck . Im Ostpark (Kreuzchen-Platz) treten Street University, Ghana Carniavak Group, Berlin Idiawaale, Calaca & Comparsa 8M und Cabuwazi auf. Auf der Sonnentrerrasse des Westparks sind Odjake und De Berlín Son zu hören.

Rückblicke: Der Karneval der Kulturen in Berlin Zurück Weiter © dpa Karneval der Kulturen - Funken

© dpa Karneval der Kulturen 2019

© Enrico Verworner Karneval der Kulturen 2018

© dpa Karneval der Kulturen 2017

© dpa Karneval der Kulturen 2016

© dpa Karneval der Kulturen 2015

© dpa Karneval der Kulturen 2014

© Antje Kraschinski/BerlinOnline Karneval der Kulturen 2013

© dpa Karneval der Kulturen 2012

© Arne Janssen/BerlinOnline Karneval der Kulturen 2011

© www.enrico-verworner.de Karneval der Kulturen 2010

© www.enrico-verworner.de Karneval der Kulturen 2009

Auf einen Blick Festival Karneval der Kulturen - Funken Location Carneval Crelle, Kulturbrauerei, Haus des Karnevals und Park am Gleisdreieck Eintritt Eintritt frei

