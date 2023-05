Seit über 10 Jahren eine beliebte Tradition in Neu-Tempelhof: Unter der Parkringbrücke findet jeden Sommer eine Open Air-Konzertreihe statt.

Swing, Reggae, Salsa, Jazz, Blues, Pop, Tango oder Funk: Die Kleine Nachtmusik am Plantscher begeistert ihre Fans mit einer großen Bandbreite an Musikrichtungen. In der ungezwungenen Atmosphäre fällt es Besucher:innen auch leicht, im Parkring vor dem Wasserspielplatz ausgelassen das Tanzbein zu schwingen. Von Mai bis Oktober finden sechs Konzerte im Rahmen der Kleinen Nachtmusik statt, jeweils am ersten Freitag des Monats.