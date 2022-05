Schönes vor der Haustür entdecken: Die Metropolregion Berlin-Brandenburg stellt sich beim Nachbarschaftsfest in den Gärten der Welt vor.

Im Frühling feiern Berlin und Brandenburg gemeinsam die Metropolregion bei einem großen Fest. Zahlreiche Austeller präsentieren die Vielfalt Brandenburgs und des Berliner Umlandes. Das Programm wird von bekannten Ausflugszielen in Brandenburg gestaltet - etwa Rennbahn Hoppegarten, Schlossgut Atlandsberg, Museumspark Rüdersdorf, Wildpark Schorfheide und Theater in Strausberg.

In der Arena der Gärten der Welt präsentieren Künstler:innen und Kunsthandwerker:innen aus Brandenburg ein breites Angebot - von handgefertigten Deko-Artikeln direkt aus den Ateliers hin zu regionaler Kulinarik. Der Stand der Eismanufaktur sorgt sicherlich für leuchtende Kinderaugen. Um 12 Uhr startet das Bühnenprogramm. Besucher:innen können sich unter anderem auf Operettenaufführungen aus Rüdersdorf, Musical-Auftritte und Deutsch-Pop freuen.

