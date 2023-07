Abschlussfeier der Special Olympics Weltspiele 2023

Zehn Tage Festival, eine Woche sportliche Höchstleistungen und vielfältiges Rahmenprogramm: Die Special Olympics haben olympisches Fieber in der gesamten Hauptstadt verbreitet. Nun ist es an der Zeit, die Athlet:innen, Gäste, Mitwirkende und Besucher:innen mit einem würdigen Fest zu verabschieden. Die große Abschlussfeier findet am 25. Juni am Brandenburger Tor statt. Details zum Programm sind noch nicht bekannt.