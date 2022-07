Eröffnungsfeier der Special Olympics Nationalen Sommerspiele 2022

Am 19. Juni werden die Nationalen Sommerspiele 2022 der Special Olympics in Berlin feierlich eröffnet.

Die Feier findet in Köpenick im Stadion an der Alten Försterei statt. Im Vorprogramm werden Berliner Bands für Stimmung sorgen. Als musikalischer Main Act tritt die Band Mia auf. Besonderes Highlight wird der feierliche Einzug der verschiedenen Delegationen. Anschließend wird die Special Olympic Flamme entzündet und die Spiele mit dem Hissen der Flagge offiziell eröffnet. Weiterhin sind spektakuläre Showelemente sowie ein ganz besonderer musikalischer Act. Die Eröffnungsfeier bildet den Auftakt zu den Sportveranstaltungen und ist Teil des vielfältigen Rahmenprogramms rund um das Special Olympics Festival.

Zahlreiche Athletinnen und Athleten der Special Olympics Nationalen Spiele 2022 nahmen am 18. Juni 2022 im Stadion An der Alten Försterei an der Eröffnungsfeier teil. mehr