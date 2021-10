Zum ersten Mal findet 2021 ein großer Herbstmarkt im Stadthafen Teltow, direkt an der Berlin-Brandenburger Grenze, statt.

Der Herbstmarkt ist als Veranstaltung für die ganze Familie konzipiert. Mit Kinderkarussell und Mal-Workshops wird auch die Kleinsten gedacht. Eine Märchenfee auf Stelzen und faszinierende Gentlemen in Weiß durchstreifen den Markt und überraschen große wie kleine Besucher mit Aufführungen. Für musikalische Stimmung sorgen die lokalen Musikgruppen «Dixie Deluxe» und «4Up». Hungrige Besucher können sich auf Pizza, Raclette, Crepes und Co. freuen.



Die Stände bieten Kinderspielzeug, Kunsthandwerk, Mode und Kleidung aus lokalen Ateliers sowie ein breit gefächertes Bio-Angebot an.