Frischluftbibliothek in Kreuzberg

Die sonnengesprenkelte Wiese vor der Bibliothek verwandelt sich mit ihren Liegestühlen, tischen und schattenspendenden Bäumen in eine regelrechte Freiluftoase für Bücherwürmer. Zeitungen und Schirme werden von einem Container am Rand der Wieder aus verliehen. Darüber hinaus gibt es während der Öffnungszeiten kostenloses WLAN.



Während der Corona-Pandemie müssen Besucherinnen eine Maske tragen und den Mindestabstand zueinander einhalten, wenn sie sich auf der Wiese bewegen. Wer an einem festen Sitzplatz sitzt, kann die Maske abnehmen.