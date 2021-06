Tage der offenen Tür in der Neuen Nationalgalerie

Noch vor der offiziellen Eröffnung im August können neugierige Architekturfans einen ersten Blick auf die Neue Nationalgalerie werfen.

An drei Tagen Anfang Juni öffnen die Staatlichen Museen zu Berlin die Türen der sanierten Neuen Nationalgalerie für Besucher. Das imposanten Gebäude aus Glas und Stahl wurde seit Anfang 2015 aufwendig und behutsam saniert und kehrt im August 2021 zurück in den Ausstellungsbetrieb. Die offizielle Schlüsselübergabe fand nach rund sechs Jahren Sanierungsarbeiten am 29. April statt.



Coronabedingt müssen Besucher vorab online ein kostenloses Zeitfenster-Ticket erwerben. Darüber hinaus muss nach aktuellem Stand ein negatives Corona-Testergebnis oder ein Impfnachweis präsentiert werden.