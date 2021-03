Kunst und Kultur in Zeiten des Lockdown: Das digitale Festival Re:Writing the Future befasst sich mit den Konzepten der Kunstfreiheit, kulturellen Resilienz und internationalen Solidarität.

Can Dündar im Maxim Gorki Theater

Über 20 Berliner Kulturinstitutionen nehmen an dem Online-Festival teil. Das Programm wird von mehr als 30 internationalen Künstlerinnen und Künstlern gestaltet. Workshops, mehrere digitale Ausstellungen, Theater-Performances, ein Konzert sowie Diskussionsrunden bieten einen vielfältigen Einblick rund um das Thema der Kunst im Exil. Mit dabei sind unter anderem die Literaturnobelpreisträgerinnen Herta Müller und Swetlana Alexijewitsch, der Journalist Can Dündar und die Autorin Aslı Erdoğan, der Verteidiger von Deniz Yücel Veysel Ok, die kurdische Künstlerin Zehra Doğan, der Schweizer Regisseur Milo Rau und die Choreografin Sasha Waltz.