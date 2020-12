Weihnachtsmarkt to go in Charlottenburg-Wilmersdorf

Glühwein to Go statt Weihnachtsmarkt: Nach dem Verbot der Märkte finden Weihnachtsfans am Breitscheidplatz, auf dem Kurfürstendamm, der Tauentzeinstraße und in der Wilmersdorfer Straße Glühwein, Bratwurst und gebrannte Mandeln.

© dpa





Standorte der Weihnachtsbuden:



Fußgängerzone Wilmersdorfer Straße

Breitscheidplatz

Ku`Damm 231

Ku´Damm 237

Ku´Damm 26

Ku´Damm 24 Die ca. 25 Stände sind in größeren Abständen über die Örtlichkeiten verteilt und durch die festliche Dekoration bereits von weitem zu erkennen. Sie bieten Glühwein, weihnachtliche Leckereien sowie Deko- und Geschenkartikel zum Mitnehmen an. Der Besuch der Stände ist nur unter Einhaltung der geltenden Sicherheits- und Hygienemaßnahmen gestattet. So dürfen die Angebote nur mit Mund-Nase-Bedeckung erworben werden und Besuchern ist es verboten, in Gruppen vor den Buden stehen zu bleiben. Stattdessen können sie bei einem Spaziergang von Stand zu Stand die festliche Beleuchtung auf dem Kurfürstendamm und den Duft der Leckereien genießen.

