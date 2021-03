Das Deutsche Theater zeigt seine neue Produktion «Der Zauberberg» im Livestream.

Das rund zweistündige Werk wird direkt auf der Bühne des Deutschen Theaters aufgeführt. Mehrere Kameras sind für den Livestream im Einsatz und vermitteln Zuschauern ein bestmögliches Bühnen-Feeling. Theater-Fans sollten sich am 07. März spätestens um 18:55 bereit halten, um den Anfang der Live-Aufführung nicht zu verpassen.

Über das Stück «Der Zauberberg»

Die Adaption von Sebastian Hartmann stellt die Frage nach der Beschaffenheit der Zeit in den Fokus. Das Werk von Thomas Mann folgt dem jungen Hans Castorp in die Berglandschaft der Schweiz, wo er in einem Sanatorium mit philosophischen Fragen zu Leben und Tod konfrontiert wird.