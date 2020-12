Climate Fiction Festival

Das dreitätige Literaturfestival widmet sich einem vergleichsweise neuem Genre: der Climate Fiction - kurz cli fi.

Climate Fiction befasst sich mit dem Thema der Klimakrise. Cli fi-Autoren befassen sich mit der Klimakatastrophe in Krimis, Science Fiction-Werken, Thrillern, Gesellschaftsromanen oder Lyrik. Erstmals findet in diesem Jahr ein Festival statt, welches die Verknüpfung von Klima und Literatur genauer untersucht. Mit Diskussionsrunden, Vorträgen und Lesungen erläutern Autoren und Experten, was cli fi ausmacht und wo die Grenzen zum Aktivismus liegen. Coronabedingt findet die Veranstaltung nur im digitalen Raum statt.