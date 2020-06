Der Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus ist Anlass für ein großes «Fest der Begegnung» auf der Straße des 17. Juni im Berliner Tiergarten.

Am 8. Mai 2020 jährt sich das Ende des Zweiten Weltkrieges zum 75. Mal. Einzelheiten zu dem großen Fest in Sichtweite des Brandenburger Tores werden im März bekannt gegeben.



Klaus Lederer, Berliner Senator für Kultur und Europa sagte in einer Ankündigung der veranstaltenden Kulturprojekte Berlin GmbH: «Die geplanten öffentlichen Veranstaltungen rund um das Brandenburger Tor unterstreichen und vermitteln für ein breites Publikum die Bedeutung, die der 8. Mai 1945 für Berlin, Deutschland und ganz Europa hat. Sie sind zugleich Ausdruck und Ausgangspunkt für ein unmissverständliches Signal gegen Faschismus und Krieg. Anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung hat das Land Berlin den 8. Mai 2020 als Feiertag erklärt.»