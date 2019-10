Tage des offenen Spreeparks

Bei den Tagen des offenen Spreeparks erhalten die Besucherinnen und Besucher Einblicke in den alten und neuen Spreepark und haben die Möglichkeit, aktiv bei der Entwicklung des Parks mitzuwirken.

Bei den kostenlosen Veranstaltungen Mitte September werden den Gästen auf dem einstigen DDR-Rummelplatz Zukunftsvisionen, Gedankenspiele und Experimentierräume präsentiert. Geboten werden Themenwerkstätten und Informationsveranstaltungen, Gesprächsrunden, Performances, Workshops und viele Mitmach-Aktionen. An beiden Tagen haben die Besucherinnen und Besucher zudem die Möglichkeit, das Gelände des Spreeparks in kostenlosen Führungen zu erkunden. Auch das Eierhäuschen kann an beiden Tagen besichtigt werden.