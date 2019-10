Eröffnung des Futurium

Mit einem großen Eröffnungsfest und einem umfangreichen Programm am anschließenden Eröffnungswochenende wird das Futurium ab 5. September 2019 seinen Betrieb beginnen.

Am 5. September 2019 öffnet das Futurium offiziell sein Pforten. Der Festakt zur Eröffnung findet mit Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und geladenen Gästen am Donnerstagnachmittag statt. Die neugierigen Besucherinnen und Besucher erwartet im Anschluss ein umfangreiches Eröffnungsprogramm am Wochenende vom 6. bis 8. September 2019. Das Futurium möchte sich mit all seinen Facetten präsentieren: mit der Zukunftsausstellung in den drei Dimensionen Mensch – Natur – Technik, dem Futurium Lab zum Ausprobieren und Mitmachen sowie einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm.