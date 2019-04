Frühlingsfest an und in der alten Reemtsma-Tabakfabrik

Die Gäste können an diesem Tag unter anderem an geführten Rundgängen durch die Fabrikhallen teilnehmen, einem Theater-Kurzprogramm der Filmschauspielschule beiwohnen, Street-Art-Führungen mit Graffiti-Künstlern erleben oder eine Segway-Touren über das Areal in Schmargendorf machen. Auf einem Flohmarkt erhalten die Besucher zudem die Möglichkeit, gegen eine Spende für einen guten Zweck alte Gegenstände aus der Fabrik zu erwerben.