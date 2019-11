Schmargendorf ist eine Kleinstadt in der Großstadt. Der Ortsteil ist geprägt von relativ niedrigen Mietshäusern und Einfamilienhäusern. Zentrum ist die Breite Straße, Wahrzeichen das Rathaus.

Hauptader ist die Breite Straße mit Geschäften, Imbissen und Cafés. Und auch an der Berkaer Straße mit dem prachtvollen Rathaus am Berkaer Platz, den Galeriepavillons aus den 1950er Jahren und der Carl-Orff-Schule ist ein bisschen mehr los als im Rest des Ortsteils. Das Rathaus entstand um 1900. Mit einer Grundfläche von fast 900 Quadratmetern, Türmen, Stufengiebeln und einer Fassade aus Backsteinen und Glasmosaiken gehört der Bau sicherlich zu den beeindruckendsten seiner Art in Berlin.

Dorfkirche und Platz am Wilden Eber

Die Dorfkirche Schmargendorf stammt aus dem 13. Jahrhundert und ist eine der kleinsten der gut 50 erhaltenen Dorfkirchen im Stadtgebiet. An die Kirche schmiegt sich der Friedhof Schmargendorf mit altem Baumbestand und einigen monumentalen Erbbegräbnisstätten. Der Platz am Wilden Eber ist eine wichtige Station beim Berlin Marathon. Einheimische sind sich sicher, dass die Stimmung zum Marathon hier am besten ist. Keine Sehenswürdigkeit, aber Schmargendorfer Landmarke sind die weithin sichtbaren Schornsteine des Heizkraftwerks Wilmersdorf an der Forckenbeckstraße.