Der Ortsteil Berlin-Halensee ist nach dem gleichnamligen Gewässer benannt. Heute liegt der See allerdings im benachbarten Ortsteil Grunewald. Der Halensee ist der zentralste Badesee Berlins und wird der Grunewaldseenkette zugeordnet. Er wird fast überall von Privatgrundstücken gesäumt. Öffentliche Zugänge gibt es nur an der Südspitze und am Nordufer. Lange Zeit herrschte für den Halensee ein Badeverbot, da Regenwasser direkt von der Straße in den See geleitet wurden. Dank einer Filteranlage ist das Baden im Halensee wieder erlaubt, allerdings nur im Freibad. Für ein ausgiebiges Sonnenbad reicht der Halensee aber allemal.