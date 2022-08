Ausflugsziel und Wohnort für Betuchte: Die Villenkolonie Grunewald im Osten des Stadtteils ist die luxuriöseste innerhalb des Berliner Stadtzentrums.

Eine Ruine mit Geschichte: 1992 gaben die Amerikaner die Abhörstation auf dem Teufelsberg in Berlin auf.

Die Auffahrt zum "Schlosshotel Grunewald" in Berlin.

Villa in Grunewald

Villa mit Garten in Grunewald

Schule in der Lassenstraße

Schlossähnliche Villa in Grunewald

Villen in Grunewald

Villa in Grunewald

In Grunewald stehen zahlreiche prunkvolle Villen unterschiedlicher Stile. Vertreten sind etwa Landhausstil, Jugendstil, englischer Tudor und Gründerzeit. Es gibt mehrere große Landschaftsgärten, außerdem Botschaften, Appartmentgebäude aus der Nachkriegszeit sowie postmoderne Luxusvillen. In den 1920er Jahren lebten in Grunewald Unternehmer, Politiker und viele Stars und Sternchen.